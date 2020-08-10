最近可能被美國封禁的抖音國際版TikTok在全球鬧得沸沸揚揚，網上也傳出蹭熱度的消息指稱「TikTok」一辭來自閩南話「𨑨迌」，理由是其發音類似，TikTok創辦人張一鳴是福建龍岩人，而龍岩話屬於閩南語系。網路與媒體也因此大量轉傳，許多人不明就理也誤信為真，雖然張一鳴本人與公司未加說明，但稍加分析便知此說僅是懂閩南話的網民穿鑿附會之辭。張一鳴是福建永定的客家人，如果有台灣網友想跟張一鳴攀點關係，從已逝前總統李登輝與前任國民黨主席吳伯雄的關係可能還近些，這兩位台灣政壇重要人物的祖籍地與張一鳴相同，都是現在歸屬龍岩市管轄的福建永定縣。

網上的討論指出，TikTok發音來自於閩南話「𨑨迌」頗有新意，而討論此一話題的大多為懂閩南話的網民。而台灣有大量說閩南話的網民，因此這個說法還頗受歡迎，轉傳者眾，可能是覺得自己的母語登上國際舞台而為閩南話族群感到光榮，但事實恐非如此。

網上消息指出，「𨑨迌」就是TikTok，在閩南話、台灣話和潮汕鶴佬話「𨑨迌」音「tshit-thô」，有遊玩的意思。TikTok母公司「字節跳動」創辦人張一鳴就是福建龍岩人，而龍岩話屬閩南語系。這樣就把「𨑨迌」與TikTok聯繫起來，未免過於牽強。

閩南話分布極廣，從浙江、福建、台灣、廣東到海南，至少旁支分7、8種以上，每一種之間相似度有高有低，有些差異大到無法溝通。龍岩因地理上已接近閩西，龍岩話受客語影響較深，雖仍屬閩南話，但被歸類為「客系閩南話」，它可以與廈門、漳州的閩南話勉強互通（龍岩在明清時期屬漳州管轄），與泉州閩南語差異太大，很難溝通。話雖如此，來自龍岩的幾位朋友也證實，「𨑨迌」的用語在龍岩話裡確實存在，用法發音上也與其他閩南話差不多。

如果只從上述龍岩話裡「𨑨迌」發音來推論TikTok命名的用意，邏輯上關聯性還是不足。原因在於張一鳴雖然是龍岩人，但他是龍岩市轄下的永定區的客家人。永定是明清時期汀州府所轄的客家八縣之一，被列為聯合國文化遺產的「福建客家土樓」便是以永定最多，因此也是著名旅遊勝地。清朝至民國時期，永定原列為縣，中共建政後列入龍岩專區管轄，到2015年才正式改列為龍岩市管轄的永定區。而永定幾乎都說客語，因此張一鳴這位客家人會說龍岩話可能性不大，即便能說龍岩話，要拿非其熟悉的方言裡一句「𨑨迌」來做新產品商標，這種推測實在難以認同。

倒是台灣有不少人的祖籍在福建永定，其中最著名的莫過於剛過世的前總統李登輝，他的祖籍是現在福建龍岩市永定區的湖坑鎮樓下村；另一為政壇耆宿、國民黨前主席吳伯雄的祖籍則是永定區下洋鎮思賢村。此外，台灣在日據時期一位極負盛名的作曲家江文也祖籍是永定區高頭鄉。

至於TikTok到底是何意思？這恐怕要張一鳴本人或是公司來解說，現在TikTok因美國封禁而兵荒馬亂之際，可能比較難以證實。不過從許多使用抖音與TikTok的不同國籍網民反映，相當多數都認為TikTok指的是時鐘秒針走動的「滴答」聲，它在英文裡是「Tick-Tock」，在許多英文流行歌曲與近期K-Pop韓文流行歌曲中，經常於歌辭中用此聲音表達思念或等待的情意。另外，國際晶片巨擘英特爾(Intel)公司曾於2007年提出以「Tick-Tock」為名的微處理器與晶片設計製造的發展戰略模式，該模式認為微處理器微架構和晶片製程更新時機應該錯開，以增進其效率。因此，如果要追究TikTok的字源與用意，從這兩個方向尋找，可能性還更高些。

(中時新聞網)