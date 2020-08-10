何篤霖10日主持JET《命運好好玩》，談到多次來上節目的羅霈穎驟逝噩耗，他覺得非常遺憾，「20年前有次羅姊在中視後台講：『不會投資理財，我們就投資房地產當存錢，等退休之後十年賣一棟，不用麻煩別人。』尤其她投資什麼都賠，我身為一個晚輩在旁邊，這個話真的聽進去」。於是他開始努力存錢買房，現在成為包租公。

何篤霖感嘆，「她教會我，真的就是存養老的本，就怕麻煩家人、朋友」。他雖然遺憾羅霈穎年紀輕輕就離世，但也慶幸她這輩子吃最好的、玩最好的、拿最新款的，「我常覺得身邊有些朋友走得早，其實是在另一個世界，很多人走在前面，先去訂一個場地或包廂，等大家去派對，有些人就是帶頭型的，很瀟灑」。他也透露會再擇日去靈堂致意，並覺得羅霈穎不喜歡別人為她哭，「以羅姊的個性不愛悲傷，這次照片選得真好，羅姊就是一個愛開心、愛歡樂的趴頭」。

談到羅霈穎驟逝的體悟，何篤霖表示：「身體健檢一定做，希望老了不要麻煩別人，羅姊也都有做，但生命無常，臉書上朋友講了句，『其實無常就是正常』，像我們這個年紀很多人都把父母伺候完了、送走了，要把握當下，不是吃得多好，而是當下這一刻覺得很安心、很平常、很值得、很感恩，隨時面對無常的每一刻。」他也意會到獨居危機，雖然有狗陪伴，但會在不同的朋友群組報平安，「鑰匙有留給朋友，郭靜純也常說：『你來我家住。』」

(中時 )