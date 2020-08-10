今年第6號颱風米克拉生成，預估將沿著台灣海峽北上，大約花兩天時間脫離海峽，往大陸前進。中央氣象局長鄭明典示警，從西南方上來的颱風，「容易發生意外」，呼籲民眾千萬別掉以輕心。

西北太平洋生成的颱風，一般來說從台灣東部海域通過機率較高，不過每年也會出現幾個從西邊來的。米克拉順著太平洋高壓邊緣一路往北，雖然導引氣流明顯，但預報上仍有不確定性，加上海峽狹窄，萬一「走偏了」，確實有機會接觸台灣陸地。

從東邊上岸的颱風，因中央山脈阻隔，得花不少精力、時間翻山越嶺，好不容易來到西部，往往沒死也重傷，威力大減，故中央山脈被網友喻為「護國神山」。

西邊來的颱風，雖海峽腹地狹小，不利強度發展，卻不需要和地形對抗，尤其西南一帶平原廣闊，颱風若從這裡登陸，恐長驅直入，釀嚴重災情。

「每個颱風都有其獨特性」，當然米克拉進入西南沿岸的機率不高，但天有不測風雲，鄭明典的「意外說」更非危言聳聽，民眾在颱風影響期間應嚴陣以待，不可掉以輕心。

(中時新聞網)