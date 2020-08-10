友達7月合併營收月增6％ 14:102020/08/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公佈2020年7月自行結算合併營收為新台幣228.98億元，較上月增加6.0％，較去年同期增加3.9％。7月份整體大尺寸面板出貨量超過1,117萬片，較6月份增加1.6％，中小尺寸面板出貨量約1,019萬片，較6月份增加5.3％。 面板價格連續兩個月上漲，市場看好面板雙虎第三季轉盈，10日股價同步上揚，友達上漲0.7％、收盤價10元，群創上漲0.74%、收盤價8.19元。 (工商 ) #群創 #上揚 #友達 #萬片 #收盤價 也許您會感興趣 推薦閱讀 神達前7月營收年增15.4％ 10:222020/08/10 財經 研華7月營收44.04億 月減14％ 09:442020/08/10 財經 三倍券加持 杏一7月營收年增8.89％ 11:592020/08/10 財經 《業績-生醫》3倍券給力 杏一7月營收年增8.89％ 11:592020/08/10 財經 東陽7月營收14.68億元 月增16％ 09:442020/08/10 財經 《業績-汽車》東陽AM續回溫 7月營收月增16％ 10:342020/08/10 財經 《業績-半導體》家登7月營收年增24.13％ Q2 EPS升至1.66元 09:432020/08/10 財經 崇越科技7月營收 年增逾一成 11:572020/08/10 財經 瑞智精密7月營收報喜 今日股價上漲 10:192020/08/10 財經 永光、材料、三福化 7月營收高歌 04:102020/08/10 證券．權證 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 川普逼死微信！陸若出殺招復仇 iPhone銷量恐崩90％ - 財經 遭控抓耙子陷害華為 老謝：滙豐恐成陸港最大黑天鵝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。