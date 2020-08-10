友達（2409）公佈2020年7月自行結算合併營收為新台幣228.98億元，較上月增加6.0％，較去年同期增加3.9％。7月份整體大尺寸面板出貨量超過1,117萬片，較6月份增加1.6％，中小尺寸面板出貨量約1,019萬片，較6月份增加5.3％。

面板價格連續兩個月上漲，市場看好面板雙虎第三季轉盈，10日股價同步上揚，友達上漲0.7％、收盤價10元，群創上漲0.74%、收盤價8.19元。

(工商 )