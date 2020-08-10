毛小孩重病急送醫 暖警協助開道被讚爆

新北市一名女網友昨（9日）晚在臉書社團「我是板橋人」po文，指愛犬前晚突然癱軟無力眼睛上吊，她跟先生趕緊抱著毛小孩直衝醫院，因適逢晚間車潮較多的情況，所幸途中遇到轄區海山警分局交通分隊值勤員警，便上前求助。員警二話不說，一路鳴笛協助開道，安全地將毛小孩送往動物醫院救護，事後民眾將此事PO上網，網友紛紛稱讚「感謝有愛的警察！」、「暖警！」、「表揚善良警察！」。

海山分局表示，經了解當日員警是交通分隊同仁詹佳豪，在了解民眾來意後，本著為民服務的出發點，一路騎著警用摩托車鳴笛，在安全無虞的狀況下協助開道，也順利地將民眾護送到4公里外的動物醫院，目前毛小孩也在醫院獲得良好的救護治療。

海山分局長林温柔獲悉後，認為同仁能夠本著人飢己飢，人溺己溺的服務精神，積極為民服務，也足夠做為其他同仁的表率，將擇期鼓勵，表揚他的暖心義舉。

(中時 )