大陸汽車銷售回穩，端子廠—胡連(6279)7月合併營收無畏傳統淡季回升至2.62億元，月增11.49%，不過由於東南亞各國新冠肺炎疫情未止，胡連謹慎看待整體車市需求，美系外資則給予胡連「持股續抱」評等，胡連今天股價亦收低。

新冠肺炎疫情自今年春節前後在大陸大爆發，之後蔓延至全球，重創全球車市，致使胡連今年上半年營運受到影響，胡連第2季合併營收為7.23億元，營業毛利為2.17億元，單季合併毛利率為30.01%，稅後盈餘為4015萬元，單季每股盈餘為0.41元；累計上半年合併營收為14.73億元，營業毛利為4.46億元，合併毛利率為30.31%，稅後盈餘為9714萬元，每股盈餘為1元。

不過，隨著大陸多省推出救車市方案，且大陸洪災引動換車需求，胡連7月合併營收回升到2.62億元，月增11.49%，累計前7月合併營收為17.35億元，年減13.1%。

由於第3季為車市傳統淡季，且東南亞各國新冠肺炎疫情未止，胡連表示，謹慎看待整體車市需求。

美系外資報告表示，雖然大陸車市需求回升，但非中國區(尤其是東南亞)銷售前景不佳，且連接器主要原材料—銅價上漲，恐壓抑胡連第3季的營運表現，維持胡連「持股續抱」評等，目標價70元。

(時報資訊)