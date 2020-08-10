報復性旅遊讓全台景區遊人如織，沉寂一時的建商社區活動也陸續重啟！富宇建設於桃園鐵玫瑰藝術節舉辦沉浸式劇場「共犯在線2.0」、新竹薰衣草森林「野餐音樂會」等住戶限定活動力挺藝文產業，名額場場秒殺、出席率還飆破9成5，住戶超買單！

富宇建設協理周燕槿指出，疫情趨緩後陸續接到住戶來電，關心活動何時開辦，基於服務住戶的初心重啟活動，且在疫情期間，藝文團體的經營也受到莫大衝擊，近期不但恢復舉辦社區活動，也加碼調整活動內容，一方面以實際行動支持藝文團體，一方面也服務住戶，迴響相當不錯。

富宇於桃園鐵玫瑰藝術節舉辦的沉浸式劇場「共犯在線2.0」，與艸雨田舞蹈劇場合作，是近年藝文演出中常見的「參與式演出」，沒有正式開場的形式，也沒有舞台與觀眾的距離，時間一到就置身在劇情當中，由觀眾自行決定觀看視角，或參與其中體驗劇中的沉默暴力、集體霸凌與人權自由。

而於新竹薰衣草森林舉辦的戶外活動「野餐音樂會」，則邀請住戶在森林旁的草地上野餐，並由陳遵弘、林慶安兩位留法音樂家帶來自編、自導、自演的「原創劇場式」音樂演出，現場演奏多首改編古典音樂、動畫卡通主題曲等，穿插問答互動，跨領域的藝術結合，吸引跨世代的年齡層，也炒熱當日氣氛。

周燕槿進一步指出，服務住戶也要配合防疫，目前活動皆以精緻化的的小型活動為主，八、九月份在新竹、台中還各有一場「返響」沉浸式劇場的規劃，所有活動由富宇客服團隊全力支援防疫安全措施，不僅室內活動須確實配戴口罩，活動也採實名登記，確實量測體溫與消毒，讓住戶玩得開心又放心。

(工商 )