關於香港警方拘捕包括媒體創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人。民進黨表示，中共與港府這種「欲加之罪，何患無辭」的惡劣行徑，令人不齒。身為國際民主價值同盟的一份子，民進黨對港府的作為予以強烈譴責和抗議。

民進黨痛批，中共與港府不顧國際社會的反對與關切，一再戕害香港的民主自由與人權，恣意逮捕民主派人士，施予政治清洗。

民進黨指出，港警藉由揮舞《國安法》的尚方寶劍，脅迫香港反對派人士，株連其家人，宛如在香港的自由土地上厲行紅色恐怖，形塑寒蟬效應。這種「欲加之罪，何患無辭」的惡劣行徑，令人不齒。

民進黨強調，中共和港府不斷傷害香港的自由與人權，一再拉高與世界民主國家的對抗和緊張，極為不智，更令人費解。民進黨呼籲，港府必須懸崖勒馬，以對話溝通代替政治肅清，盡快釋放所有爭取民主自由的人士。我們也會嚴密關注香港動態，力挺香港的自由。

(中時 )