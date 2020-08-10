北市萬華區今年4月11日發生一起當街殺人案，57歲于姓房仲持藍波刀瘋狂砍殺44歲林姓計程車司機，林男傷重延至7月宣告不治，于嫌案發後聲稱因為心情不好，隨機殺人，但此案出現大逆轉，檢警調查發現，原來林男與于嫌的女同事發生婚外情，雙方吵架後女房仲向于嫌訴苦，于為了替她出氣，就在林男的車上偷裝GPS追蹤器，趁林返家時埋伏砍人。

林姓小黃運將事發當晚11時許，將車停在萬華莒光路路邊，徒步返家時，遭于嫌從背後持刀攻擊，林抵抗反擊，導致手、腳多處遭刺、劃傷，附近民眾聽到呼救聲，趕緊跑到派出所報案。林男身中10幾刀，雖送加護病房救治一度生命步穩定，但七月六日宣告不治身亡。

據「自由時報」報導，林姓司機原本擔任房仲10年多，後來因工作壓力大，身體狀況不佳，加上為方便接送小孩上下課，後轉行當計程車司機，但擔任房仲時，認識年約40多歲的女房仲，2人發展出婚外情。

由於林男感情控制慾強，常對女房仲查勤，若繁忙沒有即時回覆，2人就會發生爭吵。案發前，2人又吵架，女房仲向于嫌訴苦，于疑不滿林男已有家室，又在外偷腥，於是決定為女同事出氣，在林男的計程車安裝GPS追蹤器，掌握林男的行蹤後，4月11日從住家騎腳踏車到林住家外埋伏，趁林下班返家，在騎樓堵人砍殺。

(中時新聞網)