根據氣象局颱風各警戒地區風力預測，隨著「米克拉」持續北上，澎湖縣今晚18時至午夜平均風為7-8級，陣風可達10-11級，預估可達災防假標準，但是否放假仍由地方政府機關評估後決定。
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內預期經過之地區，平均風力達七級以上或陣風達十級以上時，即可停班停課，根據氣象局風力預測資訊來看，澎湖縣今晚有機會達到此標準，然而放假與否待地方政府評估決議後才能定案。
新增氣象局針對輕颱「米克拉」10-11日累計最大雨量預估：
北部
平地：80-150毫米
山區：150-250毫米
中部
平地：100-200毫米
山區：150-250毫米
南部
平地：200-300毫米
山區：200-300毫米
恆春半島200-300毫米
東北部
平地：80-150毫米
山區：100-200毫米
東部
平地：150-250毫米
山區：150-250毫米
東南部
平地：200-300毫米
山區：200-300毫米
離島
澎湖：100-200毫米
金門：100-200毫米
馬祖：50-100毫米
(中時 )
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