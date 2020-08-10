根據氣象局颱風各警戒地區風力預測，隨著「米克拉」持續北上，澎湖縣今晚18時至午夜平均風為7-8級，陣風可達10-11級，預估可達災防假標準，但是否放假仍由地方政府機關評估後決定。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內預期經過之地區，平均風力達七級以上或陣風達十級以上時，即可停班停課，根據氣象局風力預測資訊來看，澎湖縣今晚有機會達到此標準，然而放假與否待地方政府評估決議後才能定案。

新增氣象局針對輕颱「米克拉」10-11日累計最大雨量預估：

北部

平地：80-150毫米

山區：150-250毫米

中部

平地：100-200毫米

山區：150-250毫米

南部

平地：200-300毫米

山區：200-300毫米

恆春半島200-300毫米

東北部

平地：80-150毫米

山區：100-200毫米

東部

平地：150-250毫米

山區：150-250毫米

東南部

平地：200-300毫米

山區：200-300毫米

離島

澎湖：100-200毫米

金門：100-200毫米

馬祖：50-100毫米

(中時 )