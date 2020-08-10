臺灣指數公司表示，「特選臺灣電動車代表報酬指數」、「特選台股領航報酬指數」及「特選Smart多因子指數」，自今（10）日起，委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸一次盤中即時指數，可作為ETF、ETN、指數基金、指數權證、店頭商品等指數金融商品之連結標的。

臺灣指數公司表示，「特選臺灣電動車代表報酬指數」是元大證券委託設計之客製化指數，以臺指公司今年4月發布的「臺灣電動車指數」為基礎，採樣母體涵蓋臺灣所有上市及上櫃股票，借重經濟部推動成立具國際公信力與專業能力之財團法人車輛研究測試中心（ARTC）協助挑選電動汽、機車及其供應鏈公司為採樣範圍，再經臺灣指數公司依篩選條件挑選10～20檔指數成分股。

為使指數具可投資性及市場代表性，指數成分股須通過股票流動性檢驗，先挑選電動汽機車營收超過50％且市值100億元以上者為成分股，惟至多10檔；其餘需為股票期貨標的或符合財務指標，再依市值挑選成分股。

指數成分股依規則每年6月及12月定期調整一次，臺灣指數公司利用去年起ARTC協助挑選的採樣範圍，依據指數編製規則進行指數回溯，自108年6月28日至109年6月30日指數總報酬為8.41％。最近一期指數權重前十大成分股為緯創、台達電、致茂、新普、佳世達、和大、東陽、TPK-KY、威剛、台半。

根據美國聯合市場研究機構（AMR）所發布之電動車市場報告，截至2019年底，全球電動車市場規模達1,623億美元，預估未來可能以每年22%的複合成長率增加，預計於2027年達到8,028億美元，顯示電動車市場需求極具未來成長性。「特選臺灣電動車代表報酬指數」預訂作為ETN之追蹤標的指數，可提供投資人參與臺灣電動車產業成長的投資選項。

(工商 )