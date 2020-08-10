好享退－全民退休投資專案屆滿一年!專案執行單位－基富通指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近4萬人，歷經全球投資市場大震盪後，仍有近97％的高留存率，9檔基金全都賺。

基富通表示，過去一年全球投資市場大洗三溫暖，尤其今年三月所有投資商品因疫情出現大回檔時，許多資金快速撤出市場，但同時也有很多投資人選擇逆勢進場。而好享退的投資人，因專案有須連續扣款兩年的機制，讓參與者即使在今年3月市場大跌時也持續扣款投資，累積至今都有不錯的投資表現，不僅強化參與者的投資信心，也凸顯定期定額、紀律投資對退休準備的重要性。

基富通董事長林修銘表示，好享退專案去年帶動市場退休準備熱潮，也讓更多民眾開始關心退休準備這件事。為了提供民眾更好的退休準備標的，當初專案也成立了由產、官、學組成的推動諮詢小組，並經過層層關卡選出發行專案商品的3家投信（依筆畫為安聯投信、國泰投信、群益投信），推出囊括目標風險（積極、穩健、保守）、目標日期（距離退休年限10、20、30年）等合計9檔基金。

截至7月31日止，好享退的9檔基金全部都是正報酬率，其中積極型的的3檔基金以每月2日扣款計算定期定額報酬率─國泰享退系列2049目標日期年報酬率是13.64％、群益全民成長樂退9.85％及安聯四季成長基金為7.38％。

穩健型的3檔基金─國泰泰享退系列2039目標日期、群益全民優質樂退以及安聯四季雙收基金以每月2日扣款計算的定期定額報酬率11.68％、6.10％及5.65％。至於保守型的三檔基金─安聯四季回報2.40％、群益全民安穩樂退1.89％以及國泰泰享退系列2029目標日期9.40％。

林修銘指出，好享退專案的目的是希望參與者以定期定額、紀律且長期投資的方式來為自己做退休準備，為吸引更多人參與，也給予專案投資人0手續費與低經理費的優惠，參與者需要連續兩年（24個月）扣款，若扣款失敗則須回補費用優惠（好享退P級別手續費、經理費與一般A級別在基富通平台上的價差）希望藉此養成良好的投資習慣。而且在歷經今年全球投資市場大震盪，好享退專案仍有近97％的高留存率，並逾5成投資人逢低加碼。

(工商 )