大同市場派是否獲准經部部召開股臨會，就要拍板之際，大同市場派大股東今（10）日率先召開記者會。大股東王光祥今天提出「五大承諾」：接受全體股東及政府最嚴格監督。他也首度說明，將「不會擔任大同董事長，而會推舉林文淵擔任。」

今天記者會開宗明義就指出，大同公司630股東會之亂，如同是「資本市場的槍擊案」，王光祥以3％大股東身份，依公司法第173條第4項，向經濟部申請自行召開股臨會，以捍衛股東權益，終結大同亂象。

王光祥表示，蔡英文上周出現台灣資本論壇宣布要打造台灣高階資產管理中心，為台灣資本市場，注入新活力。但很遺憾，台灣資本市場上月卻發現史無前例的大同之亂，不但凌駕主管機關職權，也讓台灣貽笑國際資本市場，大同坑殺外資剝奪外資股東權，直接挑戰蔡總統吸引國際資產來台的政策。

王光祥表示，因此羅得等三家公司依公司法向經濟部自行申請召開股臨會。

王光祥今天也首度公開提出的五大承諾，包括：持股全體股東及政府最嚴格監督，擺脫家族式經營廣納專家多元意見，守護大同資產活化資產創造公共財，推動產學合作培育台灣優秀人才，整治經營亂象擦亮大同招牌。

大同股東蔡玉貞建議，經濟部不要再技術性拖延。

大同經營權之爭持續延燒，市場派大股東王光祥依公司法第173條第4項條文向經濟部申請，主張大同公司不能、不為召開股東會，申請召開股臨會。

上周經濟部長王美花表示，大同市場派申請召開股臨會一案，本周可望作出裁示。

(工商 )