國立中山大學西灣學院首創「創旗山」夏日聯合課程，18名專長為管理、文史哲、社會學等不同學術領域的教師，暑假期間帶領44名學生到高雄旗山踏查訪談在地人事物，挖掘地方人文底蘊，設計思考梳理地方文化特色，共創行銷旗山的地方誌。

營隊駐紮在歷史悠久、環境優美的旗山國小。該校主任吳彗瑜為學生們導覽旗山國小120餘年歷史，藉由旗山國小的變革，了解地區的發展歷程。學生則分別訪談天后宮、約翰照相館、吉豐打鐵店、阿賢腳踏車店、新化興醬園等12家極具在地歷史發展意義的商家或組織單位。

西灣學院院長蔡敦浩表示，「創旗山」課程引進許多新穎教學觀念，包括「合宿共學」、「地域實作」、「專題導向」等，教學行動都建立在跨域的基礎上。本次行動除了推動課程革新，也將是未來大學課程變化的潮流。

蔡敦浩指出，這場教學行動整合「地方品牌與文化行銷」、「服務學習：文化設計與社區實作」及「創新創業場域實作」等三門課程，以「地方品牌」、「社會創新」為課題，匯聚教師們不同的學術視野，四天三夜引領學生沈浸、高強度地認識旗山，最後將發表專題成果。

學生陳穎玄表示，自己和修課夥伴早在營隊開始之前，就已經先來旗山踏查。資管系學生曾天均說，從實作的過程中，可以學習到更多理論難以觸及的觀念與經驗。

(中時 )