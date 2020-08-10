「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」環評通過，卻因當地邵族提起訴願，而遭環保署撤銷。孔雀園公司不服提告，台北高等行政法院認為，南投縣府環評會的審查結論程序上有瑕疵，環保署撤銷並無不妥，判孔雀園敗訴，可上訴。

坐落在南投縣魚池鄉水社段的孔雀園土地，縣政府環評會原於2018年6月12日通過環評審查，後因當地邵族居民提起訴願，環保署同年8月14日決議撤銷該環說書審查結論，孔雀園不服，提訴願也遭駁，故提起行政訴訟。

北高行認為，環說書中，孔雀園認為開發案不會影響邵族文化與經濟發展，卻又提出振興回饋計畫，明顯矛盾；開發土地緊鄰邵族袁姓氏族祖靈祭的祭儀地點，勢必壓縮邵族生活空間，環說書中卻未對此進行評估及說明。

此外，環說書部分補充資料未經環評會實質討論、審議，廢污水排放、每日用水推估、抽取地下水及違反「動物生態評估技術規範」等爭議也未釐清，合議庭故認定審查結論有衡量不周、基於不完全資訊而為判斷等程序瑕疵，環保署訴願決定撤銷於法有據，故判孔雀園公司敗訴。

(中時 )