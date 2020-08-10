「2021第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽」將於明年7月在台南舉辦，為爭取第6屆世界盃少棒賽台灣區代表，台南市少棒代表隊培訓計畫日前正式啟動，由南市府教育局副局長吳國珉為33名代表隊選手加油勉勵，期許台南小將爭取榮譽。

體育處表示，「2021第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽」台南市代表隊選手遴選作業於5月30日完成，由選訓委員遴選出第1階段代表隊培訓選手共計33名，代表隊培訓計畫分3階段進行，第1階段培訓期程為8月8日至11月28日，預計於11月30日前遴選出第2階段培訓選手25名，最後於第3階段精選18位選手，代表南市參加「華南金控盃全國少棒錦標賽」。

體育處也說，本屆代表隊選手培訓，除提供選手們最完整的訓練計畫，並由協進國小於選手集訓期間，提供完善的課業及生活輔導，同時延續與國立成功大學合作的運動科學輔助計畫，從運動傷害防護、運動心理輔導、營養強化、肌耐力提升等方面，給予選手們全方位照顧與輔助，讓選手們以最佳狀態，為南市贏得最好的成績。

(中時 )