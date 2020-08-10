女星再婚／黃立行緋聞女星驚爆再婚 胡嘉愛淡出演藝圈原因曝

外型亮麗、擁有火辣身材的女星胡嘉愛，多年前與金曲歌王黃立行的緋聞鬧得沸沸揚揚，當時被質疑炒作新聞，後來搬到美國定居。胡接受《中時新聞網》獨家專訪，透露當年淡出演藝圈原因，更自爆目前已再婚。

外型亮麗、擁有姣好身材的女星胡嘉愛，近日從美國搬回台灣。(照片/游定剛 拍攝)

綽號小辣椒的胡愛嘉，歲月似乎沒在她身上留下痕跡，多年前遭周刊跟拍與黃立行過從甚密，新聞曝光後知名度突爆增，各大電視節目、電影工作爭相邀約，一舉一動成媒體關注焦點。胡愛嘉表示，當時年紀輕、經驗不足，不懂得媒體應對，新聞報導方向走偏，所塑造出來的形象不是原本的胡嘉愛，讓她備感壓力、對台灣演藝圈有所不適應。原本被看好的演藝之路，後來也毅然決然淡出螢光幕，將重心移往美國開啟自己另一事業及新生活。

多年前與黃立行誹聞突受到媒體太過關注，胡愛嘉坦言相當不適應。(照片/游定剛 拍攝)

回憶起多年遭跟拍，突然間成為媒體關注焦點，讓她相當不習慣，胡表示，因個性直來直往，有時太過直接、直白反讓自己受傷，現在有些話有所保留還是較好。記者詢問「現在還跟黃立行是朋友嗎?」胡則大方笑答「現在不方便是朋友了。」

胡嘉愛坦言現在和黃立行「不方便是朋友了」。(照片/游定剛 拍攝)

多年來與家人聚少離多，胡嘉愛透露，近日已搬回台灣，想要把時間留給家人，近日也主演一部大陸電影《一團亂麻》也會展開宣傳。走過低潮風波、心情重新整頓再出發，胡表示，未來希望朝向戲劇、主持方向發展，而以前都是演華麗、驕縱個性小公主，總逃脫不了演戲感角色，接下來想挑戰較內心、有層次、深度的戲，不會排斥搞笑、扮醜的角色。

(中時新聞網)