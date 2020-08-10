《國際經濟》瑞士6月失業人數 年增53％ 14:322020/08/10 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士六月失業情形較前一個月有所緩解，但是與去年同期相較，失業業人數大增53%。 瑞士經濟部(SECO)新公布數據，瑞士在六月失業率經季節調整為3.2%，總共有14萬8870人登記為失業。 瑞士經濟部並更新了縮減工時方案，此為瑞士政府欲限制住新冠肺炎對失業的衝擊。在五月有89萬890人縮短了工作時數，較四月下降17%。而五月總計有11萬家公司使用了該政府方案的措施，下降了16%。 瑞士財政部長表示莫勒(Maurer)，政府高估了用來舒緩衝擊和使用短工時的雇主數量。 (時報資訊) #失業 #瑞士 #經濟部 #六月 #限制住 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》需求憂慮 國際原油期貨下跌逾1.5％ 10:002020/08/10 財經 《業績-汽車》東陽AM續回溫 7月營收月增16％ 10:342020/08/10 財經 《國際經濟》亞洲需求看升 油價漲逾1％ 12:162020/08/10 財經 晶華7月營收4.69億元 月增23.09％ 15:372020/08/10 財經 友達7月合併營收月增6％ 14:102020/08/10 財經 岱宇7月營收10.42億元、年增197.56％ 再創單月營收新高 15:342020/08/10 財經 《金融》大麥克指數出爐！台幣連7年被低估破50％ 黎巴嫩有通膨壓力 09:092020/08/10 財經 大同市場派籲經部一錘定音 准3％股東召開股臨會 11:592020/08/10 財經 《業績-半導體》家登7月營收年增24.13％ Q2 EPS升至1.66元 09:432020/08/10 財經 群益證：六題材點火，本周指數上看13,000點 09:072020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 遭控抓耙子陷害華為 老謝：滙豐恐成陸港最大黑天鵝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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