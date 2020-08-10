瑞士六月失業情形較前一個月有所緩解，但是與去年同期相較，失業業人數大增53%。

瑞士經濟部(SECO)新公布數據，瑞士在六月失業率經季節調整為3.2%，總共有14萬8870人登記為失業。

瑞士經濟部並更新了縮減工時方案，此為瑞士政府欲限制住新冠肺炎對失業的衝擊。在五月有89萬890人縮短了工作時數，較四月下降17%。而五月總計有11萬家公司使用了該政府方案的措施，下降了16%。

瑞士財政部長表示莫勒(Maurer)，政府高估了用來舒緩衝擊和使用短工時的雇主數量。

(時報資訊)