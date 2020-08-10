相差30歲的美國母女道恩及雪兒是TLC旅遊生活頻道《最膩母女檔》（sMothered）實境秀演員，兩人因長得太像鬧出不少笑話。（兩人出現在影片0:40處）

道恩與雪兒出演TLC旅遊生活頻道實境秀節目《最膩母女檔》的畫面。

美國一對相差30歲的母女外型神似，由於長得太像，周邊親友經常認錯人鬧笑話，甚至有一次女婿從背後猛拍妻子的屁股，拍完後才驚覺對方是岳母，當場尷尬不已。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國作家及實境秀演員道恩（Dawn Hubsher）與雪兒（Cher Hubsher）是一對相差30歲的母女，不過道恩保養得宜，60歲的她完全是一位美魔女，而且和30歲的女兒外形神似，兩人都有長長的深色捲髮、深色眉毛和厚唇，笑容也相當類似，就像雙胞胎姊妹。

這對母女外型相似，周邊親友經常認錯人、鬧笑話。雪兒表示，有一次她同年齡的丈夫高普曼（Jared Gopman）從後面拍打她的臀部、想要和妻子調情，拍完後才驚覺女子是岳母，當場尷尬不已。原來那天雪兒和道恩穿著同色系服裝，兩人又都留著一頭深色長髮，從後面看起來真的一模一樣，才害得老公認錯人出糗。

雪兒說，15歲後，開始有人說她和母親長得很像，這對少女時期的她來說是個困擾，因為她一直以來都希望有個「典型一點」的媽媽，不過隨著年紀增長，她開始感謝自己擁有的一切，「我媽媽長得這麼年輕、行為這麼青春，我們也變成了朋友，她甚至受邀參加我的告別單身趴。」

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她還說，歷任男友都說過一樣的話，「我知道妳30年後會變成什麼樣子」，「而且他們都很開心我不會改變太多。」

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道恩和雪兒於2019年6月共同出版著作《A Bond That Lasts Forever》，記述母女間的相處之道與生活智慧，她們同時也出演「TLC旅遊生活頻道」家庭實境秀《最膩母女檔》節目。

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(中時新聞網)