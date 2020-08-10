防疫送暖！一對自大陸返台的楊姓母子，因居家檢疫地址填寫位於台中市大里區的前租屋處，因房東已另租他人，母子兩人徘徊人行道，引起民眾注意，大里區公所、轄區員警獲報後立即到場關心，民政局長吳世瑋火速趕赴現場，指揮調度救護車，載送母子兩人至台中居家檢疫替代所先行安置。

疫情雖較平穩，但防疫不能大意，民政局統計，目前各區里長或里幹事進行居家檢疫每日健康關懷人數統計還達1841人，台中市為全台第二大城市，很多民眾返台，居家檢疫人數近兩千人。

楊姓女子說，她因兒子兵役問題自大陸返台，居家檢疫地址填寫前租屋處，但租屋處房東早已出租他人，對於區公所人員、轄區警員，甚至民政局長馬上趕過來關心，迅速安置並協助母子兩人，她非常感激。

吳世瑋說，現階段最重要的是讓母子兩人有定點的居家檢疫處所，讓疫情風險降到最低，立即安排協助母子兩人向中央申請集中檢疫所安置，呼籲居家檢疫者，確實填寫居家檢疫地點，遵守檢疫相關規範，以免受罰。

(中時 )