美衛生部長阿札爾訪台後，在此敏感時刻，空軍司令部今（10）日表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，本日上午九時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

空軍司令部指出，共機刻意侵擾及破壞臺海現況之行為，已嚴重破壞區域的安全與穩定；並強調，

國軍充分掌握臺海周邊海、空域動態，針對敵情變化，均能妥慎應處，確維國土安全。

這也是國軍首次承認出動地面飛彈監控。

(中時新聞網)