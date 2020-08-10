阿札爾訪台 共機殲11、殲10越海峽中線 國軍動用地面飛彈監控 14:412020/08/10 中時新聞網 呂昭隆 、 戴志揚 、 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共軍殲11。（資料照／國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美衛生部長阿札爾訪台後，在此敏感時刻，空軍司令部今（10）日表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，本日上午九時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。 空軍司令部指出，共機刻意侵擾及破壞臺海現況之行為，已嚴重破壞區域的安全與穩定；並強調， 國軍充分掌握臺海周邊海、空域動態，針對敵情變化，均能妥慎應處，確維國土安全。 這也是國軍首次承認出動地面飛彈監控。 (中時新聞網) #國軍 #陸戰機 #空軍司令部 #海峽中線 #兩岸局勢 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 訪團檢測結果陰性 艾薩：有幸來台傳達美方支持 07:572020/08/10 政治 見蔡英文隨即發貼文 阿札爾：傳達美國對台灣的強力支持 12:402020/08/10 政治 從蔡總統和蕭美琴養貓談起 04:102020/08/10 論壇廣場 美衛生部長訪台牽動蔡英文訪美議題 前監委警告：大陸容忍度低 11:182020/08/10 政治 對岸冷處理 不隨川普起舞 04:102020/08/10 政治要聞 以理智面對焦躁 前提須具經濟軍事反制力！陸頻向美喊話 凸顯硬實力 04:102020/08/10 話題觀察 台美互動頻繁 蔡英文12日將在美庫智發表視訊演說 14:022020/08/10 政治 兩岸無人機用兵 尚未飛越中線 04:102020/08/10 政治要聞 蓬佩奧訪歐 籲盟國封殺華為 04:102020/08/10 兩岸要聞 美團若二採陽性 將簡化行程 04:102020/08/10 政治要聞 政治熱門新聞 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 阿札爾訪台 共機殲11、殲10越海峽中線 國軍動用地面飛彈監控 - 政治 阿扎爾稱小英「習總統」？總統府：是拼音與發音問題 - 政治 美衛生部長很大咖嗎？網分析抖「真實地位」：航母都派了 - 政治 獨家／壹傳媒4高層被捕 黎智英左右手疑「逃台灣躲」知情人士：在「這」看到他 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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