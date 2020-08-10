外貿協會、中經院10日邀來12家重量級醫院院長研討後疫情時代國際醫療趨勢；正逢美國衛生部長阿札爾來台，貿協董事長黃志芳分享，MIT看過貿協線上國家防疫館讚「WHO做的事」，中經院李淳則指出，阿札爾此行可預先，未來在美國印太戰略前提下建立亞太區域值得信賴的公衛網絡中，台灣將會是關鍵角色。

台灣的醫療服務在國際間享負盛名，2019年來台就醫外籍人士超過38萬人次，創造逾新台幣180億元產值，極具國際競爭力；為協助國內醫療服務業者於疫情過後快速重回國際市場，開拓國際醫療商機，外貿協會及中經院共同主辦「後疫情時代：臺灣國際醫療推動再出發」院長座談會，針對台灣國際醫療的未來市場、數位轉型及創新模式進行研討，包括國立陽明大學校長郭旭崧及中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳等國際醫療產業專家與12家重量級醫院院長共同與會對談。

黃志芳說，貿協五十年來不僅推展貿易，在國際醫療著墨很深，每年亞洲五場台灣形象展，智慧醫療是重要一環，今年更因疫情透過網路辦理線上醫療座談，包括成大、義大、長庚、台大等與東南亞、印度等在地醫療人員與官方醫療單位直接視訊交流防疫經驗，善盡世界公民責任，二個月前貿協成立台灣防疫館，累積自2003年至今醫療防疫經驗，透過網路傳遞提供防疫廠商的防疫物資需求，MIT看過直說，這是WHO在做的事，這些全靠各大醫院醫療團隊貢獻所創造出台灣醫療服務價值。

李淳指出，美國推動印太戰略，包含建構公衛領域、推動新夥伴網絡等都是重點，此次美國衛生部長訪台，可以預見在美方想要建構值得信賴的公衛網絡中，台灣將會是關鍵的成員。至於外媒報導美方將藉此契機，商討成立全新國際公衛組織取代WHO，李淳認為可能性不大，比較可能的方向是在現有WHO國際組織上，強化亞太區的公衛與醫療合作，成為WHO改革壓力。

此外，台美未來在公衛合作領域進入第三地市場，例如東南亞、印度，此與美國的印太戰略符合，也符合台灣的新南向政策，不論是政策、產業利益，甚至是提升亞太地區公衛體系的完整性，都是三贏。

(工商 )