專業特殊氣體及先進設備材料開發製造廠商晶呈（4768）受惠半導體景氣旺，打入台積電等多家半導體大廠供應鏈，帶動營運成長，第二季營收1.38億元，季增33.6％；前7月營收2.88億元。

晶呈表示，今年積極投入氣態分解溶蝕技術量產，跨入晶圓重生領域，已獲得美、日、台多家客戶認證下單，目前生產線試產順利，預計明年可超過單月3萬片處理量，訂單已排滿2年後。

此外，晶呈原為LED散熱研發的銅磁晶片產品，也與交大電子所合作，預計將切入Mini LED 及Micro LED產品市場。

晶呈以獨有技術生產半導體用特殊氣體，目前生產包括12種特殊氣體，應用在各半導體廠先進製程；在半導體需求明確之下，下半年營運看法審慎樂觀。未來營運擬朝涵蓋固態、液態、氣態的特殊材料大廠邁進。

晶呈指出，傳統晶圓再生是採用濕式化學品浸泡晶圓片，再加以研磨再生。隨著半導體技術進步，目前傳統晶圓再生技術達到瓶頸，晶呈獨家專利氣態分解溶蝕技術，利用氣體分子更小，效果更強的特性，更能符合先進製程的晶圓再生需求。目前已試產成功，且氣態分解溶蝕技術所使用的材料用量，僅傳統濕式化學品的百分之一，兼具低成本及環保效益，是具備高度競爭力的創新應用。

晶呈估計，全球138座12吋晶圓廠，每座廠每個月都有約4-5000片無法用傳統方式再生擋控片，整體市場規模龐大。目前產能已無法完全滿足客戶需求，正積極研究擴增生產線。

(工商 )