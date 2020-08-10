中印衝突越演越烈，印度官員對媒體透露，自7月初封禁59款軟體後，他們後續又對中國大陸製的App進行審查，目前已經封殺了59種中國大陸製、47種變種、複製、共計106款App，被查禁的名單中，包含鼎鼎大名的TikTok、WeChat、自拍軟體《玩美彩妝》等知名軟體。印度當局都是以「威脅數位主權與數位安全」等理由來封禁。

中印兩國自6月中在喜馬拉雅山區邊界爆發衝突，造成印度20名軍人喪生，印度國內也掀起一股反中情緒，民眾上街示威抗議，要求印度禁止中國大陸製產品與軟體。而印度政府也順應民意，以「威脅數位主權與數位安全」封禁大量中國大陸公司製作的App。

根據國外媒體《BBC》報導指出，印度科技部表示，會有禁令主要是來自「各方面的投訴」所導致，其中印度政府高度懷疑這些軟體以「未經授權的方式，竊取、秘密傳書用戶的資料」，但是並未詳細解釋更詳細的停用原因。

根據印度媒體《第一郵報》報導，印度政府列出了257款App要進行檢查，確認這些軟體是否存在有違反國家安全或侵犯用戶隱私等行為，據悉這份名單中包含了騰訊旗下的《PUBG Mobile》、抖音所屬公司字節跳動旗下的Resso、ULike、小米旗下的Zili等軟體。

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(中時新聞網)