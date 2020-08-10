24隻「迷航小綠蠵龜」9日晚間被發現在墾丁夏都飯店的私人沙灘爬行，經通報海生館後，確定雉龜是因趨光性誤導往燈光處爬行而迷途。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

24隻「迷航小綠蠵龜」9日晚間被發現在墾丁夏都飯店的私人沙灘爬行，經通報海生館後，確定雉龜是因趨光性誤導往燈光處爬行而迷途。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

24隻「迷航小綠蠵龜」9日晚間被發現在墾丁夏都飯店的私人沙灘爬行，經通報海生館後，確定雉龜是因趨光性誤導往燈光處爬行而迷途。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

24隻「迷航小綠蠵龜」9日晚間被發現在墾丁夏都飯店的私人沙灘爬行，經通報海生館後，確定雉龜是因趨光性誤導往燈光處爬行而迷途。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

24隻「迷航小綠蠵龜」9日晚間被發現在墾丁夏都飯店的私人沙灘爬行，經通報海生館後，確定雉龜是因趨光性誤導往燈光處爬行而迷途，在業者降低光源的協助下重返海洋，此為墾丁睽違3年後再現海龜蹤跡，民眾大讚保育有成。

據了解，墾丁夏都飯店員工9日晚間在沙灘上發現數隻海龜，而且看起來像是剛孵化出的小海龜，他們又驚又喜地趕緊通報海生館、墾管處、海巡署等單位，而海生館人員到場後研判，這數隻海龜是因受光線干擾而迷航的小綠蠵龜。

海生館解釋，稚龜通常會在夏季夜晚爬出地面並朝向外海奮力游出，以減少被天敵捕食的機會，而這數隻小綠蠵龜就是因趨光性誤導往燈光處爬行而迷航。海生館認為應還有未尋獲的稚龜，在雙方溝通後，飯店業者協助降低燈源進行全面搜尋，最後共找到24隻小綠蠵龜。

海生館指出，目前海龜產卵孵化的地方多在琉球、澎湖等離島，而距離上次在墾丁發現海龜上岸產卵已是2017年8月的事，所以這次再發現初生海龜，絕對是恆春半島的一大驚喜，但也盼藉此雉龜的意外迷途，呼籲民眾避免夜間在該片沙灘活動，還給海龜友善的孵化環境。

「保育有成！」墾丁沙灘再現雉龜一事，在地方掀起熱議，有人大讚生態環境保育有成，有人則盼相關單位要積極設法保護並延續良好的生態環境。

(中時 )