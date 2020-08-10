北京一家資訊科技公司3天前發起了一項名稱為「如果蘋果不能裝微信，你是換手機還是卸微信？」的微博網路投票。截至昨晚，超過81萬人選擇換手機，只有5萬人選擇卸載微信。

據新加坡《聯合晚報》報導，美國總統川普上周簽署了兩項行政命令，包括要在9月中旬禁止所有美國民眾或企業與TikTok和其大陸母公司字節跳動生意往來，以及禁止美國人與微信及其母公司騰訊做生意。隨後，「蘋果和微信二選一」成了大陸網民熱議的話題。

富比士網站前天發表一則評論指出，由於蘋果手機（iPhone）唯一安裝應用程式的管道，是透過應用程式商店（App Store）下載，因此未來如果將微信從App Store下架，蘋果手機在大陸將會「非常難賣」。

根據調查機構Canalys的數據，蘋果公司去年的營收，有20%來自大陸市場。如果禁用微信，預計秋天上市的最新iPhone 12在大陸市場必將遭到嚴重衝擊。

(中時新聞網)