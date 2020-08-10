TikTok母公司字節跳動10日傳出正在積極籌畫進軍香港金融業。去年12月，字節跳動已在香港註冊成立松鼠證券，據了解至今已申請香港證監會的第1、4、5、6及9類牌照，通過核可後就可提供網上股票、期貨、外匯交易等服務。

同時，市場傳言，字節跳動跳動正在申請新加坡的虛擬銀行牌照，合資方為新加坡華僑銀行的創始家族之一。新加坡金融管理局將在年底前發放5張虛擬銀行牌照，將包括2個完整的數位銀行牌照，以及3個專門針對新加坡中小企業和其他非零售領域的數字批發銀行牌照。

據《21世紀經濟報導》，7月初抖音海外版TikTok宣佈停止在香港的營運，並已在香港地區的谷歌和蘋果應用商店下架。字節跳動中國CEO張楠稍早表示，抖音在香港有很多用戶，將繼續為香港使用者提供服務。截至去年8月TikTok在香港的用戶數量已達15萬。

事實上，大陸各大科技龍頭公司均已在香港金融業佈局券商或其他業務。以阿里巴巴為例，目前已涉足券商、儲值支付、虛擬銀行、保險公司等業務，旗下公司包括雲鋒金融、螞蟻銀行、萬通保險、Alipay HK等。

(旺報 )