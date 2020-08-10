前總統馬英九今天出席公開活動，被問到美國衛生部長阿札爾來台，是否是台美關係最佳時刻？馬英九說，阿札爾來台是好事，但這次是疫情關係，他希望看到美國有更多具體行動，而不是只有口惠而已。而對於阿札爾疑似口誤把蔡總統說成「習總統」，馬英九則說，阿札爾可能對兩岸關係不太熟悉。

前總統馬英九下午出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。暢談兩岸關係走勢，馬英九比利時國際危機組織6月間的危機觀察表示，在全球15個政治安全情勢重大惡化地區中，台灣名列其一，其中前總統陳水扁執政時有4次被納入，蔡英文總統執政至今，改被納入4次，他執政8年沒有一次被列入。

馬英九在1個小時的演說後接受媒體訪問，對於阿札爾來台，是否代表台美關係最佳時刻？馬英九說，目前來看的話，有衛生部長阿札爾來台當然是好事，但基本上是疫情關係，其他方面希望看到美國有更多具體行動，而不是只有口惠而已。

至於阿札爾口誤把蔡總統說成「習總統」，馬英九則說，阿札爾可能對兩岸關係不太熟悉。

(中時 )