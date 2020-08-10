義務役役男謝男在2017年2月間入伍，需服役1年，他為停役，竟找罹患僵直性脊椎炎男子假冒去體檢，持診斷證明申請停役，經核准於5月9日免除職役。案經台中憲兵隊查獲移送偵辦，台中地院依違反《陸海空軍刑法》意圖免除職役詐偽等罪判他1年2月，全案仍可上訴。

義務役男謝男在2017年2月間入伍，需服役1年，他不想當兵，竟找罹患僵直性脊椎炎男子假冒去體檢，持診斷證明申請停役，經核准於5月9日免除職役。案經台中憲兵隊查獲移送偵辦，台中地院依違反《陸海空軍刑法》意圖免除職役詐偽等罪判他1年2月，全案仍可上訴。

謝男是海軍義務役役男，他入伍後，得知有透過脊椎炎患者可通過體位變更手續申請停役的管道，他為提早離營在4月13日在台中市交8萬元費用給接頭的不詳人士，再向國軍高雄總醫院辦掛號體檢，由對方安排僵直性脊椎炎患者假冒謝男到場接受體檢，醫護人員出具載有罹患「關節粘連性脊椎炎」的診斷證明。

謝男在4月間持診斷證明向服役單位海軍軍官學校申請停役，經海軍司令部審核後，核定准予停役，並核頒停役令，謝男提早免除職役，並在2017年5月9日停役。

案經台中憲兵隊查獲移送偵辦，法官審酌謝難以虛偽不實的診斷證明申辦停役，嚴重破壞兵役的公平性，因念及他犯後坦承犯行，知所悔悟，依違反《刑法》使公務員登載不實罪及《陸海空軍刑法》意圖免除職役詐偽罪，判處徒刑1年2月。

(中時 )