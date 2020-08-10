最近大同股價跌跌不休，被打入全額交割股已長達一個多月，市場傳出有金融機構發出質押股票斷頭存證信函，要求大戶限期內補足質押差額，市場也有大股東回補會有財務壓力的疑慮？對此大同大股東王光祥爽快回應：「當然，我也有受到影響啦！不過目前我撐得住！請大家放心。」

對於經濟部有可能在本周判決是否准許市場派召開股臨會，王光祥重申，希望經濟部不要再拖延。他表示，「我一直相信大有為的政府會辦事，所以只有一個信念，我們一定會請政府作正當的決定。」

王光祥表示，「如果政府會做事，就一定會准許我們的申請， 不會駁回，大家一定要有信心！」

另外提出申請召開股臨會時間？王光祥表示，一定會依政府的規定辦理。至於要組一個公開透明的團隊，當然一定要再遴選。我們會再向大家報告，展現要改革大同的決心。

王光祥表示，會邀請林文淵角逐大同董事長？主要是因為，擔任過中鋼董事長，作過大同董事，至於王光祥，他說，58年我來台北工作時，還作過大同下包我相信林文淵一定會讓大同賺錢，讓股東享有配發股利。

為什麼要推林文淵擔任董事長？而自己不要擔任董事長、退到第二線？王光祥表示，因為我能力還是有限，因為一直在房地產領域，也當過中華民國建築公會全國聯合會理事長，但每一樣都要我來作，這是不可能的，像郭台銘也有很多公司，每一家公司都有董事長，自己擁有不少股票，每一家都慢慢上市，有二分之一股權就好。像大同這麼好的公司，最好組一個最好的團隊來經營，以林文淵，是最好的。

(工商 )