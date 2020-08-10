台積電(2330)今（10）日公佈2020年7月營收仍在千億元以上水準，營收約為1059.63億元，雖較6月新高減少12.3%，較去年同期增加25%。台積電第三季展望樂觀，預估營收將季增約9%再創新高。

台積電持續樂觀看待第三季，預期將受惠於5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5奈米及7奈米製程之強勁需求，第三季合併營收預計介於112億美元到115億美元之間，將創新高，比第二季的103.8億美元增長7.9~10.8%優於預期。台積公司2020年1至7月營收約為新台幣7272.59億元，較去年同期增加33.6%。

若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，第三季新台幣營收預計在3304~3392.5億元，季增率介於6.3~9.2%，也同步創新高。此外，第三季毛利率預計介於50%到52%之間，營業利益率預計介於39%到41%之間；公司第二季毛利率為53.0%，營業利益率為42.2%。

台積電預期，在5G與高效能運算驅動下，今年不計記憶體的半導體業將持平至微增，晶圓代工將成長14%至19%，台積電今年營運表現將優於業界水準，全年美元營收將成長超過20%。

台積電第二季營收約3107億元，與第一季相當。第二季毛利率上升至53%，獲利再創新高，稅後純益約1208.2億元，季增3.3%，每股盈餘4.66元。若以美元計算，台積電2020年第二季營收為103.8億美元。

(時報資訊)