台積電(2330)力守，台股指數站回5日線！早盤開低，成為拖累台股開盤失守季線的台積電(2330)在9點半過後回神，台股指數也跟著台積電一起由黑翻紅，在台積電穩住多頭軍心下，中小型股活蹦亂跳，全漢(3015)、中菲行(5609)、萬達光電(5220)、森田(8410)、理銘(6212)、新光鋼(2031)、協禧(3071)、橋椿(2062)、太極(4934)、碩禾(3691)及鈺邦(6449)等中低價股股價漲停作收，康舒(6282)、新紡(1419)及加百裕(3323)等收高，帶動台股指數一度站上12900點，收盤指數雖然未能站上12900點，但仍站回5日線，終場加權股價指數12894點，上漲65.13點，成交量2149.3億元；OTC指數為164.24點，下跌1.06點，成交量528.94億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.61%，其次是塑膠類股及油電氣類股，分別上漲2.66%及2.35%，表現較差者為生醫類股、化生醫類股及網路通訊類股，其中生醫類股下跌1.55%，化生醫類股下跌0.94%，網路通訊類股下跌0.49%。上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲3.41%，表現最差為半導體類股，下跌1.93%。

就技術面來看，今天台股指數隨台積電股價開低走高，盤中指數一度重回12900點，尾盤時指數小幅下壓，終場上漲65.13點，以12894點作收，未能站上12900點；近期台股指數沿5日均線走高，曾多次站上12900點關卡，但因指數逼近前高，也遭逢13000點以上短多獲利了結及解套賣壓，致使近期指數震盪加劇，不過，目前台股各期均線維持偏多排列，短線大盤經震盪整理後，仍有機會再攻高。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，美股上週因7月就業報告、ISM指數，以及第二季企業財報獲利8成以上優於預期所帶動，各指數持續收紅，預期台股在類股輪動，以及大型電子權值股接棒下，大盤仍維持偏多格局，就籌碼面觀察，由於外資今年來仍賣超台股近新台幣6000億元，若未來回流對台股具進一步漲升助力。

台新主流基金經理人沈建宏表示，目前國際政經情勢對股市普遍仍正面，包括：一、雖然疫情Second wave仍需注意，但抗病毒藥物臨床結果偏向正面，疫苗也露出曙光；二、各國央行持續進行QE，美、歐、中紛紛推出援助企業方案，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008~2009年，持續有利風險性資產表現；三、科技股財報普遍優於預期，尤其台積電調高資本支出與全年展望，以及INTEL決定委外代工是這波台股指數創歷史新高之主因。不過，後市仍需留意中美貿易戰升溫及川普民調落後的變數，一旦負面效應激化，不利股市續攻。

沈建宏指出，台股在波段漲多之後，第三季震盪幅度將加大，主要在於急單效應後可能的庫存調整，以及中美貿易戰再度升溫的變數，預估第三季以前加權指數在11500~13200區間震盪為主。短線類股輪動與高檔震盪機率高，不過，由於資金行情仍豐沛，各國財政政策也傾囊而出，可望帶動經濟回溫，且台股高股息殖利率特性仍對外資具吸引力，預期台股在第四季至明年第一季指數仍有表現機會，因此，第三季的拉回可視為長線的買點。類股操作上，第三季部分傳產股以及科技權值股可望受惠外資回補買盤，仍看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等。

(時報資訊)