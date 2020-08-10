活動當天的防疫措施與交通管制。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

活動當天的防疫措施與交通管制。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

由台南市政府觀旅局主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」將於15至16日在將軍漁港連續嗨唱2天，周邊交管時間為上午8時至晚間12時，另因應防疫需求，南市府呼籲民眾佩戴口罩，現場也將採聯名登記制。

15日活動主題為「王者降臨」，卡司邀請屁孩Ryan、婁峻碩、陳零九，告五人及高爾宣，壓軸為周興哲； 16日活動主題則為「午后派對」，卡司邀請關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳及孫盛希，壓軸為徐佳瑩。

觀旅局長郭貞慧說明，為配合防疫工作，建議確定參加活動的民眾，先至以下連結（https=://forms.gle/jFWv7FjGD7KqiD4Q6）填寫聯絡資料，若與家人、朋友共同參加，可填寫1位代表聯絡人即可。

觀旅局表示，為維持交通秩序及安全，將管制台南市將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行。

自行騎車、開車的民眾也須依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區至4區／機車停車A、B、C區），現場也將彈性安排境內接駁車服務，巡迴接駁停放車輛較遠的遊客至活動會場。

觀旅局也說，歡迎民眾搭乘大台南公車前往，前往方式如下：在新營火車站前新營客運總站搭乘棕幹線、在善化火車站前公車轉運站搭乘橘幹線、台南火車站大台南公車北站搭乘藍幹線。各幹線公車均到佳里轉運站下車，之後轉乘藍10、藍20支線公車，即可到達將軍漁港。

觀旅局還說，使用手機直撥55688預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格（台南火車站每車700元、台南高鐵站每車1000元）。

(中時 )