【現場直播】衛福部長陳時中、美衛生部長阿札爾出席「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」簽署儀式｜2020.8.10

美國衛生部長Alex Azar（阿札爾）9日抵台，今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，與台灣衛福部部長陳時中雙方，簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」，顯示台美雙邊夥伴關係的緊密與友好。

美國衛生部長Alex Azar（阿札爾）是美國通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）後，首位訪台的部長級高階官員，也是1979年台美斷交以來，訪台最高階的美國內閣官員，雙方這次將簽訂的備忘錄內容格外受到注目。

今天由台灣美國事務委員會主席楊珍妮及美國在台協會辦事處處長儷英傑雙方代表簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。

事實上，早在今年3月18日，台灣外交部與美國在台協會，剛簽訂發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，雙方將共同對抗源自大陸武漢的新冠肺炎病毒，在夥伴關係下，分享防疫最佳罪法，合作相關抗議措施，包含快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。

衛福部表示，我國與美國在醫療衛生領域已合作超過20年，包含新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等，這次簽署的備忘錄，除了提高行政層級由台美衛生部簽署外，也將合作範圍擴大，包含全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治與健康促進、婦幼與青少年健康、環境與職業健康、菸害防制、健康不平等數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

MOU內容也描述到其他領域可在未來雙方討論後那納入，並藉由辦理合作計畫、科學研究專案、人員交流、訓練、互訪、諮詢、會議、工作坊、及研討會，建立聯繫窗口進行最佳做法、專業知識和資訊交流等方式執行。在備忘錄的架構下推動相關實質合作，以增進台美人民的健康福祉，促進全球衛生健康。

(中時 )