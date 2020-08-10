莊姓男子獨自攀爬和平區屋我尾山卻迷路。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

消防人員在莊姓男子的機車張貼字條。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

莊姓男子9日獨攀台中市和平區屋我尾山卻迷路，台中市消防局接獲孫姓友人報案，和平及谷關分隊分別於昨晚及今早共計出動消防車4輛、消防人員8名前往救援，途中經過莊男機車還留言「若已下山請立即聯絡」。不料，莊男早上10時許來電表示人已在市區，有發現機車上紙條，但因手機沒電無法聯繫，通知山上搜救人員進行下撤。

台中市消防局表示，9日近20時接獲孫先生報案，稱友人莊先生獨攀屋我尾山，於19時以line留言表示自己迷路了、電力剩8％，傳送一張目前位置圖(GOOGLE地圖截圖、無座標)，並表示若20時沒有消息，就向消防局報案求救。消防局人員撥打莊先生電話進入空號語音，無法聯繫上，遂請孫先生持續用line聯繫，若有莊先生最新消息，務必告知。

谷關分隊小隊長楊肇鋒20時55分回報，在屋我尾登山口發現確認莊先生機車，21時01分又回報，研判失聯者最後座標位置靠近屋我尾山東南稜，因夜間東南稜步道較為危險、不易行走，因此從谷關大道院東卯山登山口上山，至東卯山三角點後再往東南稜線步道切過去。楊肇鋒21時39分回報，已抵達谷關大道院準備從東卯山登山口出發。

楊肇鋒10日2時07分表示，他目前位於屋東(屋我尾山、東卯山)線與屋我尾山東南嶺交叉口，預計下切至目標區約有800公尺，但因夜晚行走屋我尾山東南嶺不易、有危險性，故目前欲在此交叉路口稍作休息，等待約5至6點天亮時再往目標區行走。5時30分搜救人員於屋東(屋我尾山、東卯山)線與東卯山東南稜交叉口往東卯山東南稜方向搜尋。

和平分隊第二梯次人員7時出發前往協尋，由雪山線之屋我尾山登山口進入山域往東卯山方向搜尋；谷關分隊隊員前往和平分隊集結途中，至失聯者停放機車處查看，該車輛目前仍在原處，故張貼紙條留言，告知失聯者若已下山請立即聯絡該局。搜救人員7時15分仍在東卯山東南稜上持續搜尋。

報案人孫先生於10時28分告知，失聯民眾已自行平安下山。而失聯者莊先生10時30分則致電表示，他人已在市區，有發現機車上紙條，但因手機沒電無法聯繫消防局，目前已平安，並通知山上搜救人員進行下撤。

(中時 )