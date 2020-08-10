美國衛生部長Alex Azar（阿札爾）9日抵台，是美國通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）後，首位訪台的部長級高階官員，也是1979年台美斷交以來，訪台最高階的美國內閣官員，台灣醫界聯盟今日發表聲明，呼籲政府應持續爭取參與各項全球衛生機制，並以「台灣」為名稱，具體廣泛地參與國際。

台灣醫界聯盟指出，台灣因有17年前，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情經驗、強健的政府施政與溝通能力以及醫事人員和民間社會的共同合作，在此次新型冠狀病毒病，COVID-19疫情中，保持境內疫情不致爆發的同時，也在尊重人權的原則下，維持社會民生的穩定運作，更能將防疫物資與經驗貢獻全球，放眼全球，難能可貴。

台灣醫界聯盟呼籲政府應持續爭取以「台灣」為名稱，更具體廣泛地參與包含世界衛生組織、聯合國愛滋病規畫署、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）及流行病防範創新聯盟（CEPI）及COVID-19相關機制如COVID-19工具加速器（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT Accelerator）、團結應變基金（COVID-19 Solidarity Response Fund）等倡議，以及未來可能建立的各種全球衛生機制。

(中時 )