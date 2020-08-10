「傅記」最初在一心市場發跡，多年前跨足到向上市場，日前又在北屯市場開了新的銷售點。（馮惠宜攝）

後疫情時代傳統餐飲業也拼升級，從一心市場發跡的「傅記」上海菜，走過35年歲月，據點擴及向上市場、北屯市場，第二代原本從事科技業的子女也陸續回家接棒，協助長輩將美味急凍處理以真空包販售，要把媽媽的拿手菜賣到全省、甚至是海外。

傅記最初是現年70歲的傅家大姐傅雲芳在一心市場賣水餃、香腸、臘肉，後來妹妹傅雲鳳加入每日現炒上海小菜，由於選材新鮮，加上兩姐妹純熟的手藝，多年來已累積許多死忠的粉絲，傅記也從一心市場一張工作檯、逐步增加向上市場的玻璃保鮮櫃，日前又在北屯市場開了新的銷售點。

因應時代進步，傅家二姐傅雲鳳兒子和女兒也陸續加入經營團隊，原本都在科技業上班的倆人，也協助傅記升級推出冷凍真空宅配包，讓遠地消費者也可以透過宅配同步吃到媽媽源自眷村的上海家常菜，兩代打拼，要一起擦亮「傅記」的品牌。

傅雲鳳說，他每天早上四點就要開始工作，準備20多道江浙小吃，這波疫情生意未受影響，倒是要求宅配與外送的客人爆增，在兒子和女兒都願意接棒的情況下，讓她下定決心除了市場熟食之外，更增加了豆酥鱈魚、金桔蓮藕、燴咖哩雞、茄汁豬肉、半筋半肉羅宋湯、清蒸臭豆腐、栗子燒雞等11道的冷凍料理包。

傅雲鳳一對兒女：俞曉翔、俞俊萍加入經營團隊後，他們希望延續媽媽的道地風味，加上新一代資訊行銷，讓「傅記」熟食和料理真空包都更上一層樓。

(中時 )