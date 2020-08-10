光明一路停6改建成地下停車場工程，目前實際進度33.35％，超前進行中。（羅浚濱攝）

為舒緩竹北市光明商圈停車不足窘境，縣府將光明一路停6改建成地下停車場，縣長楊文科10日視察工程施作情形，得知目前進度超前，表示明年9月完工後停車空間是原先的3.5倍，地上也將打造共融式公園。

光明一路停6原有103格平面停車位，縣府向交通部公路總局爭取3.5億元經費，改建為地下2層立體停車場，工程範圍擴大至兒十公園和文和街，完工後有362格汽車停車位、機車停車位76格，將可改善光明商圈區域停車問題。

去年9月19日開工後，目前進度已完成地下2層底版混凝土澆置，7月底預定進度31.58％，實際進度33.35％，超前進行中。

交旅處長游志祥表示，本案將與文化局、文化公園、爬蟲兩棲公園及豆子埔溪，整合為完整藍綠帶空間，兒十公園以「希望森林」為設計主軸重新改造，設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區等，將可整合居民遊樂體驗生活場域。

(中時 )