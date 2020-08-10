在監服刑的吳姓男子因妨害性自等案件被判刑11年，眼看即將入獄還不知悔改，竟在7天內14次性侵1名16歲少年，還以上傳性侵影片為由，脅迫被害人每天傳自插肛門影片給他，以滿足他的性趣，警方事後在吳男手機找到被害人慘遭性侵的影片和照片，今10日嘉義地檢署依強制性交、強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌將惡狼提起公訴。

起訴書指出，29歲吳男原本有過失傷害前科已執行完畢，2018又犯下另一起妨害性自主等案被判刑11年，於日前入監服刑，沒想到吳男有案在身不見悔意，見在租車行認識，不滿16歲的A男年幼可欺，竟萌生淫念，先藉故與A男變成好友，以鄰家哥哥之姿取得A男信任，2020年1月30日見時機成熟，吳男藉故與A男約在嘉市某商旅，一進房間就露出惡狼真面目。

吳男為達到強制性交犯意，毆打A男後喝令他自行手淫，吳男先拍下猥褻照片、影片，再將性器放入A男口中，逼迫A男吞下精液、尿液，又以蓮蓬頭水管強塞進A男下體，造成直腸3公分傷口，吳男卻不顧A男苦苦哀求，直到見肛門流血才罷手，沒想到獸性大發的吳男為滿足性欲，不到6小時後二度以強暴方式對A男強制性交、猥褻得逞。

食髓知味的吳男之後以把影片上傳網路名義，脅迫A男聽命於他，分別在2月2日、4日、20日、23日、25日、26日在嘉市不同飯店、旅館，以類似手法猥褻、性剝削A男，累計7天內共強制性交、猥褻A男14次，導致A男身心重創。

事後吳男更逼迫A男每天自拍手指插肛門影片給他，還規定片長至少要1分鐘，迫於無奈的A男害怕性交影片外流，不得不聽命行事，於2月26日至3月2日共傳了7支猥褻影片給吳男，直到少年母親查覺不對勁，A男才痛苦坦承一切。

嘉義地檢署認為，吳姓被告多次犯下強制性交、強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，每次犯行應分論併罰，尤其吳男是成年人，又是累犯，卻故意對12歲以上，未滿18歲少年做出強制犯行，應加重其刑，今提起公訴。

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(中時 )