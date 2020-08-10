每台投注機都需配合一本存簿，並提前存入現金，供民眾下注時使用，投注機金額不足，在從存簿內轉錢至投注機內，員工掌握老闆存簿權限，無止盡轉錢到投注機，進而投注。（吳建輝攝）

彰化一名張姓運動彩券行老闆，在對帳時發現營業款項短少，調閱監視器才發現，竟是遭店內23歲彭姓員工賭博輸光，事後彭女坦承不諱，並歸還11萬4600元，最後法官依業務侵占判彭女有期徒刑6月，得易科罰金。

檢方調查發現，張姓運彩老闆因業務需要，預先在投注機帳戶內儲值現金，民眾在下單時先扣除該投注機帳戶金額才能投注，彭姓員工利用掌管投注機持有帳戶金額機會，從2018年1月23開始至同年4月2日，一共下單購買高達33萬3千元的運動彩券，且全部沒中，事後老闆對帳發現提告。

法官審理時，被告本應盡忠職守，竟為了私利將業務上持有之上述款項侵占入己，金額達33萬3千元，實屬不該，有監視器、電腦打卡鐘、台彩投注單及梁姓店員等佐證，被告犯行堪以認定。

最後法官審酌，認被告雖已賠償告訴人11萬4600元，但仍未與告訴人和解，衡酌被告坦承犯行及犯後態度，依業務侵占處有期徒刑6月得易科罰金；而依規定犯罪所得應宣告收，於全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

有彩券行業者私下表示，是「老闆脫線、員工監守自盜」每台投注機都需配合一本存簿，並提前存入現金，供民眾下注時使用，投注機金額不足，在從存簿內轉錢至投注機內，員工掌握老闆存簿權限，無止盡轉錢到投注機，進而投注。

業者還說，一般來說一天開始營業到打烊結束時，一定會進行查帳工作，不僅保護自己，也保障員工，覺得這個老闆有點太大意了，且時間這麼長，經過三個月才發現，相當離譜。

(中時 )