Yahoo奇摩拍賣自今年2月攜手萊爾富推出零門檻免運活動後，平台新進賣家單月成長8成、訂單數月成長4成(3月對比去年2月數據)，7月加碼推出每月11日及22日獨家快閃0元免運活動後，更帶動平台7/22單日訂單較當月日均成長2倍，創今年新高！Yahoo奇摩拍賣今公布「萊爾富Top10免運熱銷榜」，並於8月續推11、22日獨家快閃免運無上限優惠活動，讓消費者快樂下單不手軟！除持續祭出消費者優惠、免運好康外，為讓平台安全再升級，Yahoo奇摩拍賣輕鬆付於7/29開始正式啟用價金保管服務，當買家完成付款後，款項將由第三方託管，待買家收到商品且確認內容正確後，點擊完成訂單，系統將再撥款給賣家，打造「安心」、「放心」、「有保障」的交易環境！

Yahoo奇摩拍賣暨超級商城業務總經理林燕表示：「上半年在疫情衝擊下，瞄準消費者需求，Yahoo奇摩拍賣粉絲通帶動單季業績破億、萊爾富免運開通賣家數超過6萬、萊爾富免運商品數累計數千萬件，更集結萊爾富、7-ELEVEN與全家三大超商取貨的熱銷免運商品，推出『免運頻道』，讓消費者一站購足，也希望透過此次全新的『Yahoo奇摩拍賣輕鬆付價金保管』服務上線，讓買家享有『完成訂單再撥款』、『買賣協商不拖延』及『安心網購詐騙不來』三大安心保障，創造更安全的交易環境！」

Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富持續祭出免運優惠回饋消費者，帶動7/11、7/22兩日訂單數創今年單日新高，當日萊爾富超取佔比更高達9成，進一步分析發現，免運活動較受35-39歲女性消費者的青睞。Yahoo奇摩拍賣公布「萊爾富Top10免運熱銷榜」，其中以涼夏及居家小物熱銷強佔排行榜8席，冠軍由堪稱手持式風扇升級版的「脖掛風扇」拿下，夏日炎熱促動月銷量狂漲近4倍；Top2為單月銷售破萬顆的「日本八倍濃縮洗衣球」；Top3的「環保小麥瀝水皂盒」更於7/11單日銷量較6月全月飆升10倍；而近來網路爆紅的冰熊咖啡，推升「3D泰迪熊造型製冰盒」成為今夏最療癒的消暑人氣商品而竄進榜。此外，好康再加碼！Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富8月續推每月11日及22日獨家「0元快閃免運」活動，結帳輸入折扣碼「快閃免運」，即可享不限金額、不限次數的「0元免運」優惠！同時也祭出韓國美妝保養99元起、女裝包鞋/居家生活/3C周邊/運動男裝5折起等好康，搭配免運更划算！

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