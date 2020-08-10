（楠梓加工區鑽石場域更新計畫首棟廠辦大樓 興勤電子新廠動土典禮。圖／經濟部提供）

為積極推動臺商回臺投資政策，優先解決廠商覓地需求，經濟部加工出口區管理處啟動「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」，釋出從業員工服務中心、網球場綠地及舊女子宿舍3塊土地，其中舊女子宿舍用地由興勤電子投資20億元興建第3期新廠房，今（10）日舉行動土典禮，將興建1幢地下2層、地上7層嶄新智慧科技廠辦大樓，樓地板面積達2萬6,000平方公尺，預估年產值可達7.5億元／公頃，提供250個就業機會。

加工處處長黃文谷於動土典禮致詞時表示，鑽石場域更新計畫是加工區發展的重要里程碑，釋出從業員工服務中心、網球場綠地及舊女子宿舍3塊土地計3.47公頃，吸引興勤、日月光、華泰、宏璟建設等4家事業參與投資，總投資額高達406億元，興建3幢高容積廠房、1幢嶄新亮眼的新從業員工服務中心與附建1座4,300平方公尺生態公園。感謝興勤電子力挺加工區更新計畫，擴大投資布局，亦為政府產業升級計畫及加速投資注入一劑強心針。

興勤電子公司董事長隋台中致詞表示，肯定加工處努力持續創造楠梓加工區優質投資環境，也感謝加工處推動鑽石計畫釋出寶貴的產業用地，興勤電子公司將持續投資營造更好的就業環境、研發最新的技術、從事最高端的製造，未來希望能增加高附加價值產品比重，為產業轉型跨出重要步伐。

興勤電子公司創立於68年，致力經營電子保護元件領域，針對電子產業的需求，提供「過電流保護」、「過電壓保護」、「過溫度偵測與防護」三大類的電子電路保護解決方案，以專案技術能力，勤實經營風格，持續朝向「保護元件首選品牌」目標努力。

興勤電子公司本次興建楠梓加工區第3期廠房，整體建築景觀規劃重點為營造綠色廠房大樓，兼顧企業發展與低碳環保回收概念，將雨水、廢水回收再利用，配合西曬直射調整各向立面開窗角度，以因應南臺灣炎熱氣候並降低空調負荷，減少環境衝擊。

興勤電子公司除興建1幢智慧科技廠辦大樓外，並規劃於基地旁闢建1處4,300平方公尺生態公園後捐贈回饋予園區，可提供區內從業人員及鄰近居民共同使用，並採用多層次植栽、濃縮自然及生態景觀池等設計元素，能讓使用者貼近自然，展現產業園區與生態環境相結合全新面貌。

(工商 )