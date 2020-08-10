桃園市政府表揚表現優異農會及農事推廣人員。

新生代農民崛起，桃園市農業局10日舉辦農民節表揚，其中2019年全國第九屆東方美人茶評鑑比賽特等獎得主鍾明學，獲獎時年僅19歲，家中三代製茶他更跨海遠赴大陸就讀茶葉加工系，不怕吃苦做出好茶，更希望把台灣好茶葉銷往大陸拓展市場。

另一位獲表揚的23歲黃柏勝是2019年全國第九屆東方美人茶評鑑頭三獎，他是龍潭義和製茶廠第四代，他說，從小茶園就是遊戲場，耳濡目染下覺得當茶農也不錯，爸爸已指派他在茶園當領班，種茶、製茶雖然辛苦，但自由的時間也比上班族多，得獎時的成就感鼓勵他繼續做出好茶。

市長鄭文燦表示，觀音區農會及大園區農會在第13屆農金獎中，分別獲得「重設信用部經營績效獎優等獎」及「資產品質改善獎優等獎」，代表農會有良好的風險控管及績效表現；在稻米、茶葉產業方面，新屋區農會榮獲「2019年精饌米獎台灣有機米組冠軍」，以及在地農友、茶廠在各項競賽中獲得好成績，讓國人看見桃園農業的實力。

(中時 )