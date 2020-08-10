《倚天屠龍記》翻拍過多版電視劇，連女星高圓圓也曾飾演過周芷若一角，清麗模樣深受觀眾喜愛，而中視正熱播的新版《倚天屠龍記》，飾演趙敏的大陸女星陳鈺琪，水汪汪的大眼睛，網友認為她眉宇之間貌似高圓圓，甚至稱讚陳鈺琪擁有「神仙顏質」。陳鈺琪在演出《香蜜沉沉燼如霜》、《倚天屠龍記》等劇後，戲路大開，接續又和大陸年輕男神羅雲熙合演《月上重火》，今年又與古裝男神李易峰合作《鏡•雙城》，而她極適合古裝造型，是後勢看漲的新生代花旦之一。

接下金庸武俠劇《倚天屠龍記》戲約，陳鈺琪透露還沒拍戲之前就都看過前輩張敏、賈靜雯演出的版本，接戲之後，更把所有的原著以及電影、電視劇都看過一遍，為戲做足功課。她眼中的「趙敏」，是一個霸氣、聰明又果斷的女性，能演出這角色自然備感榮幸，也算是圓夢，只是相對地壓力也很大。武俠劇免不了打戲，拍攝《倚天》則讓她學會騎馬，也因此愛上騎馬，本身就很愛運動，陳鈺琪甚至還考了潛水證。

《倚天屠龍記》助攻 陳鈺琪搭男神新戲連拍。(圖/中視提供)

她所主演的《香蜜沉沉燼如霜》也正在中視播出，劇中她飾演魔界公主鎏英，打戲也很多，她提及這是她演過最熱的一部戲，因為必須穿著盔甲在高溫環境拍攝，只要一進棚，身體就沒乾過，連褲子都能擰水。而這樣的努力並沒有白費，在《香蜜》播出後，她透露走在路上都會被人認出。

中視八點檔《倚天屠龍記》男女主角都是俊男美女，開播後收視破1，隨著劇情張無忌長大成人，與趙敏的感情戲也是一大看點，尤其前期坎坷、後期甜虐，預計會再掀收視高潮。中視週一至週五晚間8點播《倚天屠龍記》，週一至週四晚間10點則播出《香蜜沉沉燼如霜》。

(中時新聞網)