新竹市11日起在香山區提供兩條「幸福小黃」免費計程車路線。（陳育賢攝）

新竹市香山區公車沒到的地方，免費小黃讓你搭！新竹市11日起在香山區提供兩條「幸福小黃」免費計程車路線，分別服務樹下、浸水地區，以及香村路等地區，與公車一樣有固定班次，每天52班次，一律免費搭乘，但因座位有限，接受預約。

市長林智堅表示，幸福小黃主要服務公共運輸系統沒有到達的地方，例如此次開闢的2條路線，浸水線及香村線，就是服務浸水里、樹下里、香村里等地的公共運輸路網。

林智堅說，香山地區有許多鄉間地區是公共運輸沒有到達的地方，但有許多老人家需要出門買菜、就醫或者到行政中心辦理事情，仍有公共運輸的需求，在交通處與公路總局的協助之下，幸福小黃終於要上路了。

副市長沈慧虹今天主持啟用儀式後表示，香山地區的鄉間，有些路段較為狹窄，大型公車不易行駛，載客量也不多，市府因此以小黃計程車來替代公車，增進該區大眾運輸效益，讓鄉村長輩有車可搭，創造多贏。

市府交通處指出，此次闢駛路線計有兩條路線，包括浸水線及香村線。浸水線由香山行政大樓出發，經過浸水街及樹下街、浸水南街再回到香山行政大樓。香村線則是由香山轉運站發車，經香村路後到三姓橋火車站。

幸福小黃採免費搭乘，比照公車有固定班次，但由於座位有限，建議民眾可於2天前預約。

台灣大車隊表示，民眾可於搭乘2天前（平日，假日無法預約）向台灣大車隊預約，每次預約僅能預約2個班次。台灣大車隊幸福小黃預約電話：03-6672468。

(中時 )