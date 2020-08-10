重慶市原市長、十二屆全國人大財經委副主任委員、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆在8日的中國壽險百人峰會上，發表演講時指出，目前美國政府在貿易、投資合作、資本市場等各個方面打算與大陸脫鉤的跡象越來越明確，但由於美國企業在華營業額高達7000億美元，利潤達500億美元，他認為80％到90％的美國企業不會遵循這些政客的指揮，推動與大陸脫鉤。

據《21世紀經濟報導》引述黃奇帆說，應對中美貿易摩擦與「脫鉤論」，大陸應該始終堅持4個原則，包含第一點是丟掉幻想、準備鬥爭；第二是保持定力、增強信心；第三守住底線、靈活應對，以及第四點要抓住關鍵，補齊短板，做好自己的事。

他更說大陸要認清5個趨勢，第一是全球化的總趨勢不會變，多極化的全球化正在孕育；第二為世界經濟向亞洲東移的趨勢不會變；第三點是新一輪工業革命正在發生，有望拉動全球經濟走出衰退。

第四點是大陸更深、更高層次的改革開放趨勢不會變；第五在內循環為主體、雙向循環互動的格局推動下，大陸經濟具有強大的增長潛力。

(旺報 )