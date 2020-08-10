想好去哪過情人節了嗎？晶華酒店今年特別結合餐飲、客房、以及頂樓露天游泳池的「星空包廂」，與大稻埕情人節的煙火秀同步推出三種不同的浪漫過節方案，情侶們可以選擇於大稻埕欣賞完精彩的煙火秀之後，前來晶華酒店一樓的柏麗廳大啖「七夕晚晚餐」，每人餐價1,480元，並提供買一送一的優惠折扣。

「2020年大稻埕情人節」重頭戲煙火秀將於8月22日登場，熱鬧的巨星演場會以及浪漫的水上煙火秀勢必吸引大批遊客前往朝聖，位於台北市中山區的晶華酒店樓高21層，面對大稻埕方向的視野無比開闊，擁有觀賞煙火的絕佳地利優勢。

當晚下榻酒店則有「大稻埕情人夜—璀璨煙花」每房6,800元的超值專案，入住豪華客房、贈送「七夕晚晚餐」兩客、情人節蛋糕以及泳池畔「星空電影院」入場。頂級版的過節方案則是「大稻埕情人夜—浪漫星空」住房專案，每房9,800元、戀人們可入住套房一晚，並於頂樓露天泳池的專屬「星空包廂」中享用美酒與小點，好整以暇的將精采的大稻埕情人煙火秀盡收眼底。

晶華酒店針對七夕特別打造的「大稻埕情人夜—浪漫星空」住房專案，內容包括入住17坪大的精緻套房兩天一夜、獲贈七夕限定的微醺甜品--「愛的微醺．威士忌提拉米蘇」蛋糕，為戀人醞釀情人夜的甜蜜感，晚間7點半至8點半大稻埕煙火秀施放時、房客將受邀前往頂樓露天泳池畔的「星空包廂」，遠眺大稻埕情人煙火秀的同時，隨著池畔歡愉的樂音、享用主廚精選的 Louis Perdrier Brut氣泡酒和冷切起士盤。

意猶未盡的情人們可於9點半鐘悠閒地前往一樓柏麗廳享用「晚晚餐」，大啖豐美佳餚，同樣位於頂樓露天游泳池畔的「星空電影院」則會在當晚午夜12點加開「情人節特映場」、由好萊塢浪漫大片為戀人們的七夕情人夜畫上完美的句點。另一款「大稻埕情人夜—璀璨煙花」則是入住豪華客房，一樣可前往頂樓露天游泳池畔欣賞煙火以及「星空電影院」情人節特映場，並於柏麗廳享用「晚晚餐」。

以餐飲著稱的台北晶華酒店也沒有在此次的「大稻埕情人節」活動中缺席，位於酒店一樓的栢麗廳特別於8月22日當晚9點半至11點半推出「七夕晚晚餐」活動，邀請看完煙火、需要美食滿足味蕾的情人們到此大快朵頤，主廚團隊匯集日、韓、川、粵、美、義式等上百道美饌佳餚以及琳瑯滿目的現流海鮮，原餐價1,480元，情人夜特價買一送一、加上服務費後每人僅需814元。

(中時 )