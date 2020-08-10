南大師生針對麻竹筍發酵水做各項生物化學測試。（南大提供／李宜杰台南傳真）

國立台南大學今年在教育部高教深耕計畫中提出「大埔水鄉，三生共好」HUB計畫，由南大生態暨環境資源學系教授王一匡等師生團隊，深入嘉義縣大埔鄉，研究麻竹筍等農業，並研發麻竹筍發酵水，具美白功能且沒有毒性，未來將持續研發，活絡在地產業。

嘉義縣大埔鄉為台灣重要的麻竹筍產地，當地麻竹筍纖維細嫩，筍乾屢屢外銷至日本作為拉麵食材。當地麻竹筍生產主要為粗放式，主要採收期為7至9月，麻竹筍在採收煮熟後，會放在大桶自然發酵一段時間，不添加任何化學藥劑，因為麻竹筍含有大量水分，因此在發酵過程中，會釋放出大量的發酵水。

種植麻竹筍的農民表示，處理發酵麻竹筍期間，發現雙手皮膚都會變白，南大生物科技學系教授張德生即針對麻竹筍發酵水執行生物化學測試，發現發酵水具有美白功能且沒有毒性。張德生表示，將探討如何將發酵水發展成美白產品。

王一匡則表示，麻竹筍農民主要為中老年人，因為要在陡斜的山坡上採筍和搬運，工作十分辛苦，年輕人回鄉從事麻竹筍農業意願不高，因此，本計畫也藉由麻竹筍發酵水研發，希望能擴大運用麻竹筍的循環經濟，並擴大農業生產與產業產銷鏈，營造環境友善的麻竹筍產業。

(中時 )