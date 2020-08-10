交通局捷運工程處兼公共運輸處副處長陳文政，會中說明交通局的路線規畫。（陳世宗攝）

「學生行的安全不能等！」為保障大專院校生上下學的安全問題，台中市議會議長張清照協助靜宜大學爭取353、301公車進校園；10日由靜宜秘書長簡義信帶校方人員到市議會與市府交通局協調。市府承諾進一步與公車業者協商，從學生需求並降低影響其他乘客權益的方向規畫。

公車進入校園是教育部的政策！經市政府努力推動下，台中市部分大專院校已有公車進校園，靜宜大學目前已有162公車入校園；但8月3日該校1名男大生騎機車在東海大學附近發生死亡車禍，校方希望增加公車入校園的路線，以降低學生騎機車發生交通事故的機率。

靜宜大學向市議會議長張清照陳情，張清照10日指派議會顧問翁文德協助校方與市府交通局進行協調。簡義信說，162公車從清泉崗機場到沙鹿火車站再到靜宜大學，很多學生搭乘反應不錯；但還有很多學生住宿或上學是在市區的方向，校方希望從市區方向來的353、301公車能繞進校園，減少學生騎機車造成事故的機率。

市府交通局指出，市府支持也大力推動公車進校園政策，但要排除公車繞進校園里程數增加，可能影響部分台中市民搭公車十公里免費的權益，另外也要考量公車業者營運的意願。

經雙方協調後達成初步共識，在考量學生需求，又不影響其他乘客權益的情況下；建議353公車或301公車以「副線」公車進校園，進校園時間可配合上下學尖峰時間做彈性調整；顧問翁文德並要求市府交通局與巨業及統聯公車業者協調出可行方案，進一步再與校方討論締造三贏。

(中時 )