氣象局預報中心課長羅雅尹表示，第6號颱風「米克拉」(國際命名：MEKKHALA)與台灣非常接近，在過去3小時有略微增強，其中澎湖、金門兩地位於颱風行經路徑，須慎防強陣風。

第6號颱風14時的中心位置在北緯20.4度，東經118.6度，即在鵝鑾鼻的西南方約290公里之海面上，以每小時25轉21公里速度，向北進行，瞬間最大陣風每秒28公尺(約每小時101公里)，相當於10 級風。

羅雅尹指出，「米克拉」在過去3小時有略微增強，接下來仍有增強機率，各地風浪明顯增強，不過今晚起進入台灣海峽後環境不利其發展，強度就會持平或減弱，預計未來將從中國大陸福建一帶登陸。

陸上警戒區域依舊為澎湖、金門，應嚴加戒備並防強風豪雨，海上警報部分則是巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面，行作業船隻應嚴加戒備。

羅雅尹說，除了颱風外圍環流雲系慢慢移入，南部有斷斷續陣雨出現，今天下午中部也有明顯午後熱對流發展，下午14時到明天下午14時是颱風最為接近時段。24小時雨量預估顯示，高雄、屏東、台東有機會達到豪雨等級；雲林、嘉義、台南、花蓮、南投以北山區及澎湖有機會達到大雨等級，若同時有對流發展，不排除有短時豪雨出現，

風力部分，金門風力增強時間較晚，明天清晨才會逐漸增強，澎湖地區因位處於颱風中心附近，今晚風力就會開始增強，一直到明天晴臣，平均風達到7-8級，最大陣風10-11級。

在外圍環流影響下，預估台灣西南部、東北部、基隆北海岸、馬祖從今晚到明天也有機會出現8-9級強陣風，提醒海邊從事活動民眾勿地注意安全及海象變化。

(中時 )